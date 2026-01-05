Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan, en zarif ve en “kaliteli” aşklarından biri olarak görülen Haluk Bilginer–Zuhal Olcay birlikteliği, 90’lı yıllara damga vurmuştu.
Magazin tarihine geçen ihanet: Zuhal Olcay, Haluk Bilginer ile ayrılığına dair sessizliğini bozdu
İzzet Çapa’nın programına konuk olan Zuhal Olcay, yıllar önce yaşadığı ve magazin tarihine damga vuran büyük hayal kırıklığıyla ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu. Usta sanatçı, Haluk Bilginer’in evlilikleri sırasında yaşanan ihaneti tüm samimiyetiyle anlattı.
1992 yılında evlilikle taçlanan bu ilişki, dışarıdan bakıldığında adeta kusursuz görünüyordu. Daha önce iki evlilik yapan Olcay, Bilginer’le gerçek aşkı bulduğuna inanmıştı.
2004 YILI KIRILMA NOKTASI OLDU
2004 yılı, bu masalsı birliktelik için kırılma noktası oldu. Haluk Bilginer’in Aşkın Nur Yengi ile yakınlaştığı yönündeki söylentiler kısa sürede büyüdü ve çiftin evliliği sona erdi. O dönem ihanet iddiaları manşetleri süslese de taraflardan uzun süre net bir açıklama gelmedi. 12 yıl süren evliliğin bitişi, sevenlerini derinden şaşırtmıştı.
Kısa bir süre sonra Bilginer ve Yengi’nin birlikte görüntülenmesi, ardından evlenmeleri, kulislerde konuşulanları adeta doğrular nitelikteydi.
Yıllar sonra Zuhal Olcay’ın bir sahne performansında dile getirdiği “ihanet” göndermesi, hafızalarda bu dönemi yeniden canlandırmıştı. Olcay o anlarda, yaşadığı hikâyenin sıradan ama bir o kadar da sarsıcı olduğuna dikkat çekmişti.
Her şey kamuoyunun gözü önünde yaşanmasına rağmen, pek çok detay uzun süre konuşulmadı.
Tüm kırgınlıklara rağmen Olcay ve Bilginer zamanla dost kalmayı başardı; hatta yıllar sonra “Kel Diva” adlı oyunda yeniden aynı sahneyi paylaştılar.
Son olarak Çapa TV’de yayınlanan programa katılan Zuhal Olcay, yaşadıklarını açık sözlülükle dile getirdi. İhaneti tek bir cümleyle özetleyen sanatçı, bu süreçte derin bir üzüntü yaşadığını, kendisini yıprattığını ve uzun süre toparlanamadığını anlattı.
Depresyonla mücadele ettiğini, iki yıl süren zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Olcay, zamanın acıyı nasıl anlamsızlaştırdığına da dikkat çekti. Ona göre en sarsıcı olan, bir zamanlar insanı paramparça eden duyguların zamanla değersiz bir anıya dönüşmesiydi.