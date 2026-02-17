Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ciddiyet kazanan ilişkinin, bu yaz nikah masasına taşınacağı iddiaları magazin kulislerinde.
Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor: Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı evleniyor mu?
Yaklaşık bir yıldır Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Esra Bilgiç’in evlilik kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin dünyasında dolanan kulisteki iddialara göre ikili biri İtalya'da diğeri İstanbul'da olmak üzere çifte düğün yapma hazırlığında.Derleyen: Hande Karacan
Takvim'in haberine göre çift, ilk töreni İtalya'nın meşhur kasabası Portofino'da, yaklaşık 200 kişilik çok özel bir davetli grubuyla yapılacak.
İTALYA'DAN SONRA İSTANBUL
İddialara göre İtalya’nın ardından İstanbul’da da cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek bir düğün davetinin daha organize edileceği konuşuluyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve geçtiğimiz aylarda aile onayıyla ilişkilerini pekiştiren ikiliden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
2 yıldır DJ Faruk Sabancı ile dolu dizgin aşk yaşayan Bilgiç, mutlu anlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.
Gezmeyi de oldukça seven çift, yaptıkları seyahatlerle de takipçilerinin ilgi odağında.
Öte yandan özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç hakkında pek bilinmeyen bir bilgi ortaya çıktı.
Yüz hatlarındaki değişimle sosyal medyada yeniden gündeme gelen Esra Bilgiç, eski ve yeni görüntüleriyle sık sık karşılaştırılıyor. Başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi takipçileri tarafından mercek altına alınırken, 13 yıl öncesine ait bir fotoğrafının ortaya çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gençlik yıllarına ait kareyi gören pek çok kişi şaşkınlığını gizleyemezken, Bilgiç'in zaman içindeki dönüşümü yeniden tartışma konusu oldu.
Bilgiç'in 13 yıl öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.
Ünlü oyuncunun geçmiş yıllara ait karesi kısa sürede gündem olurken, hayranları Bilgiç'in yıllar içindeki değişimini konuşmaya başladı.
Esra Bilgiç'in özellikle burun, yanak ve göz çevresindeki dikkat çekici değişim, takipçilerini şaşırttı.
Oyuncunun yıllar içindeki dönüşümü kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
"Bir insan kendine ne kadar yerinde dokunuşlar yaptırabilir?" sorusunu akıllara getiren görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ESKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Yüz hatlarındaki değişimle son günlerde yeniden sosyal medyanın gündemine oturan Esra Bilgiç, geçmiş ve güncel fotoğraflarıyla sık sık karşılaştırılıyor. Başarılı oyuncunun 13 yıl öncesine ait bir karesinin ortaya çıkması, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Özellikle burun, yanak ve göz çevresindeki değişim dikkat çekerken, sosyal medyada “Zaman mı değiştirdi yoksa küçük dokunuşlar mı?” sorusu gündem oldu. Paylaşılan kare kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.