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Altuntaş, paylaşımında Ece Erken’in çeşitli ortamlarda “Acun Ilıcalı’nın aylardır ödemeleri gerçekleştirmediği” yönünde ifadeler kullandığına dair duyumlar aldığını belirterek, bu iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Ayrıca Altuntaş, Erken’in geçmişte Instagram üzerinden bazı özel içerikleri yalnızca platformda paylaşacağını söyleyerek gelir elde etmeye yönelik bir sistem kurduğu iddialarına da değindi. Bu yöntemin nedeninin televizyon projelerinden gelir elde edememek olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımda, Acun Ilıcalı ile ilgili iddia edilen ödeme süreçlerine ve taraflar arasındaki olası maddi anlaşmazlıklara da göndermeler yaptı.

Birsen Altuntaş ayrıca, geçmişte yaşanan bazı hukuki süreçlere atıfta bulunarak, Ece Erken’e yönelik daha önce verilen para cezası kararlarını hatırlattı ve buna rağmen devam eden açıklamalar ve paylaşımlar üzerinden eleştirdi.

Söz konusu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, iddialarla ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

İşte Birsen Altuntaş'ın paylaşımı: