Avrupa Birliği'nde tüketicilerin daha uzun süreli garanti sunulan ürünleri kolayca ayırt edebilmesini sağlayacak yeni etiket sistemi 27 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı.
Mağazalarda yeni dönem başladı: Bu etiketi gören alırken avantajlı olacak
Alışveriş yapan tüketicilerin ürünleri karşılaştırma biçimini değiştirecek yeni bir uygulama Avrupa Birliği'nde 27 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Mağazalarda ve internet alışverişlerinde görülecek yeni işaret, tüketiciye satın alma aşamasında önemli bir bilgi verecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulama kapsamında belirlenen şartları karşılayan ürünler özel bir etiketle tüketicilerin karşısına çıkacak. Sistem yalnızca fiziksel mağazalarda değil, internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde de kullanılacak.
MAĞAZADA DA İNTERNETTE DE GÖRÜLECEK
Yeni etiket ürünün ambalajında veya mağazada bulunduğu rafta yer alabilecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ürün görselinin yanında gösterilebilecek.
Böylece tüketiciler benzer ürünler arasında tercih yaparken yalnızca fiyat ve teknik özellikleri değil, ürünün ne kadar süre garanti altında kalacağını da daha kolay karşılaştırabilecek.
HER ÜRÜNDE OLMAYACAK
Yeni işaretin kullanılabilmesi için üreticinin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Etiket bu nedenle mağazalardaki tüm ürünlerde bulunmayacak.
Üreticinin, ürünün tamamını kapsayan ve iki yıldan daha uzun süre geçerli olan ticari dayanıklılık garantisini herhangi bir ek ücret talep etmeden sunması gerekiyor.
Örneğin ürünün yalnızca belirli bir parçasına iki yıldan uzun garanti verilmesi, söz konusu etiketin kullanılabilmesi için tek başına yeterli olmayacak.
İKİ YILLIK YASAL GARANTİNİN YERİNE GEÇMİYOR
Avrupa Birliği'nde satılan ürünler halihazırda en az iki yıllık yasal garanti korumasına sahip. Yeni sistem tüketicilerin mevcut iki yıllık hakkını ortadan kaldırmıyor veya onun yerine geçmiyor.
Yeni etiket, üreticinin yasal sürenin üzerine çıkarak gönüllü ve ücretsiz şekilde daha uzun süreli dayanıklılık garantisi verdiğini göstermek amacıyla kullanılacak.
Üretici gerekli şartları karşılayan garantiyi sunup bilgiyi satıcıya ilettiğinde, satıcının da etiketi tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde göstermesi gerekecek.
İŞTE O ETİKETİN ANLAMI
Tüketicilerin karşısına çıkacak yeni sistemin adı ise “GARAN”.
Bir ürünün üzerinde GARAN etiketi görülmesi, üreticinin o ürün için yasal garanti süresinin ötesinde ücretsiz dayanıklılık garantisi sunduğu anlamına gelecek.
Böylece alışveriş yapanlar benzer ürünler arasında seçim yaparken daha uzun süre garanti sunulan ürünü doğrudan ayırt edebilecek.
GARANTİ HAKLARI DA MAĞAZALARDA GÖSTERİLECEK
Düzenleme yalnızca GARAN etiketiyle sınırlı kalmayacak. Mağazalara ve internet satış sitelerine, tüketicilerin mevcut garanti haklarını hatırlatacak ortak bir bilgilendirme sistemi de getirildi.
Fiziksel mağazalarda bu bilgilerin dikkat çekici bir noktada, örneğin kasa yakınında gösterilmesi gerekiyor. İnternet mağazalarında da garanti haklarına ilişkin bilgilendirmenin tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde sunulması gerekecek.
Avrupa Komisyonu, yeni sistemle daha uzun ömürlü ürünlerin tüketiciler tarafından daha kolay ayırt edilmesini ve üreticiler arasında daha uzun garanti sunma konusunda rekabetin artmasını hedefliyor.
Yeni düzenleme 27 Eylül itibarıyla Avrupa Birliği genelinde uygulanmaya başladı.