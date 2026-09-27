Mağazalarda yeni dönem başladı: Bu etiketi gören alırken avantajlı olacak

Üreticinin, ürünün tamamını kapsayan ve iki yıldan daha uzun süre geçerli olan ticari dayanıklılık garantisini herhangi bir ek ücret talep etmeden sunması gerekiyor.

Örneğin ürünün yalnızca belirli bir parçasına iki yıldan uzun garanti verilmesi, söz konusu etiketin kullanılabilmesi için tek başına yeterli olmayacak.