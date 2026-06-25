Mağaranın içinden yükselen yoğun uğultu ve arıların peteklerdeki yoğun çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Doğanşehir'e bağlı Erkenek Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 1200 metre rakıma sahip dağlık alanda meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaş, mağaralardan birine yaklaştığında içeriden gelen güçlü uğultuyu fark etti. Merakla mağaranın içine göz atan vatandaş, kaya yüzeylerine kurulan peteklerde çalışan binlerce arıyla karşılaştı.
Doğal ortamlarında bal üretimini sürdüren arıların oluşturduğu etkileyici görüntüleri cep telefonu ile kaydeden vatandaş, mağara duvarlarını kaplayan arı kolonilerini görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, arıların durmaksızın çalıştığı ve mağara içinde yankılanan uğultunun dikkat çektiği görüldü.