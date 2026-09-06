Magandanın tık uğruna paylaştığı görüntü pahalıya mal oldu

Ekiplerin çalışmasında, Recep Burhan A.’nın motosikletle yaptığı akrobatik hareketlerin yer aldığı görüntüleri de sanal medyada paylaştığı belirlendi. İncelemede, denetimden 15 saat önce paylaşılan görüntülerde sürücünün, durdurulan motosikletle akrobatik hareketler yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edildi. Sürücünün motosikletle tek teker üzerinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüye, 'Motosikletin önünü kaldırarak kullanmak ve bu görüntüleri sanal medyada paylaşmak' nedeniyle de cezai işlem uygulandı.