Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yaşanan silahlı olayda maganda kurşunu bir can aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan markete kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, marketin yanındaki dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz’a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kaçmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Semih Kaçmaz’ın Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.