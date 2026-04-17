17 Nisan 2026 Cuma
Maganda kurşunu can aldı: Genç akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’de silahlı saldırı sırasında isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Genç akademisyenin ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir’de uğradığı maganda kurşunu sonucu yaşamını yitiren Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Genç akademisyenin ölümü, hem eğitim camiasında hem de kamuoyunda derin üzüntüye neden oldu.

Olay, Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir markete yönelik silahlı saldırı sırasında çevreye rastgele ateş açıldı. Bu sırada marketin yanında yemek yiyen Semih Kaçmaz, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Kaçmaz için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaçmaz, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntü ve tepkiye yol açtı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Kaçmaz’ın cenazesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Memleketi Kayseri’ye getirilen genç akademisyen için Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Semih Kaçmaz’ın naaşı Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlanan Kaçmaz’ın ölümü, maganda kurşunlarının yol açtığı tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
