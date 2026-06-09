Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı

Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı

Diyarbakır Bismil'de bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarıyla gelen polislere direnen davetliler ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan arbedede 12 kişi yaralanırken, gözaltına alındı.

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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 1

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine düğün yerine giden polis ekipleri ile düğün sahipleri ve davetliler arasında arbede yaşandı.

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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 2

Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 3

Tekel Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 4

Polisler, düğünde kullanıldığı öne sürülen silahların teslim edilmesini istedi. Silahların teslim edilmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, polis ekipleri biber gazı kullandı. Polise mukavemet gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 5

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 6
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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 7
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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 8
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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 9
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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 10
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Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı - Resim: 11
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Kaynak: DHA
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