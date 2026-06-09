Maganda düğün salonunu savaş alanına çevirdi: Silahları vermemek için polise direndiler: 12 kişi yaralandı

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.