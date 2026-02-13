ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken Başkan Trump dev bir filonun İran’a doğru yola çıktığını söylemişti. İki ülke arasında nükleer müzakereler yeniden başlasa da askeri müdahale seçeneği masada bulunmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası iki ülkenin İran konusunda net bir anlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

Trump yönetimi, İran’a müdahale tehdidini sürdürürken ABD basınında çıkan bir iddia dikkat çekti. Buna göre, Trump’ın Karayipler’e gönderdiği dev uçak gemisinin rotası şimdi de Orta Doğu’ya çevrildi.

New York Times gazetesine konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ila mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi.

Uçak gemisi grubu, Orta Doğu'da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak.

Son günlerde ABD medyasında, İran'a olası saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.