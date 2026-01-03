Dünya ABD'nin Venezuela saldırısını konuşurken kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump ülkeyi kendilerinin yöneteceklerini ilan etti. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela saldırısı hakkında yaptığı basın açıklamasının ardından kamuoyu karşısına çıktı.

Rodriguez, Trump'ın tehditlerine rağmen kararlılık mesajı verdi. "Venezuela’nın tek başkanı var; bu ülkenin tek başkanı Nicolás Maduro Moro’dur" ifadelerini kullandı.

'SİYONİST BİR TONU VAR'

Tüm dünyanın saldırılar karşısında şoke içinde olduğunu belirten Rodriguez'in konuşması şöyle:

"Tüm dünya, Venezuela’nın böylesi bir saldırının hedefi ve mağduru olmasına adeta şok içinde. Bu saldırının şüphesiz siyonist bir tonu var. Gerçekten utanç verici…

Bunu özgürleştiricimiz babamız Jamaika Mektubu’nda söylemişti; perde yırtıldı, ışığı gördük ve tekrar karanlığa dönmemiz isteniyor. Zincirler kırıldı, artık özgür olduk ve düşmanlarımız yeniden bizi köleleştirmeye çalışıyor."

'KÖLE OLMAYACAĞIZ'

"Eğer Venezuela halkı ve bu ülke hakkında çok net bir şey varsa, o da asla tekrar köle olmayacağımızdır. Tüm Venezuela seferber ediliyor ve zaten Başkan Maduro tarafından imzalanmış olan kararname yürürlüğe giriyor. Venezuela’nın tek başkanı var; bu ülkenin tek başkanı Nicolás Maduro Moro’dur."

Rodriguez ayrıca, Maduro'nun serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Ülkesinde durumun sakin olduğunu ve bunu koruyacaklarını söyledi.

TRUMP 'BİZ YÖNETECEĞİZ' DEMİŞTİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Donald Trump ise gelişmelerin ardından yaptığı basın toplantısında, gerekmesi halinde ABD’nin Venezuela’ya yönelik "ikinci ve çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeye hazır olduğunu" belirtmişti.

Trump ayrıca Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini de ifade etmişti.