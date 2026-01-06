Maduro'nun yardımcısı Geçici Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez kimdir?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Delcy Rodríguez, geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlendi.
Rodríguez, bu süreçte "Geçici Devlet Başkanı" sıfatıyla ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Delcy Rodríguez, geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlendi.
Rodríguez, bu süreçte "Geçici Devlet Başkanı" sıfatıyla ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.
DELCY RODRÍGUEZ KİMDİR?
Venezuela siyasetinin en güçlü kadın figürü olarak kabul edilen Delcy Rodríguez, kariyeri boyunca birçok kritik noktada görev alarak "Maduro’nun sağ kolu" konumuna yükseldi.
Siyasi Kariyeri ve Önemli Görevleri
Devlet Başkanı Yardımcılığı: 2018 yılından bu yana Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmakta.
Dışişleri Bakanlığı: 2014-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış, bu süreçte Venezuela’nın uluslararası arenadaki sert savunucusu olarak tanındı.
Kurucu Meclis Başkanlığı: 2017 yılında tartışmalı bir süreçle kurulan Ulusal Kurucu Meclis’in başkanlığını yürüttü.
Ekonomi ve Finans Bakanlığı: Ülkenin derin ekonomik krizle boğuştuğu dönemlerde ekonomi yönetiminde de kilit roller üstlendi.
Siyasi Profili ve Etkisi
Chavismo’nun Kalesi: Eski Devlet Başkanı Hugo Chávez’in ideolojisi olan "Chavismo"ya sadakatiyle bilinir.
Diplomatik Mücadele:
Özellikle ABD yaptırımlarına karşı yürüttüğü sert retorik ve diplomasi trafiğiyle dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim.
Aile Geleneği:
Babası Jorge Antonio Rodríguez, Venezuela’nın tanınmış sosyalist liderlerinden biriydi. Kardeşi Jorge Rodríguez ise Ulusal Meclis Başkanı olarak iktidarın bir diğer kilit ismidir.