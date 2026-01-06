Maduro'nun yardımcısı Geçici Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez kimdir?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Delcy Rodríguez, geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlendi.

Rodríguez, bu süreçte "Geçici Devlet Başkanı" sıfatıyla ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.