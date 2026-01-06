Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
Maduro'nun yardımcısı Geçici Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez kimdir?

Venezuela’da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı oldu. Peki, Maduro’nun sağ kolu olarak bilinen ve ülke siyasetinin en güçlü ismi haline gelen Delcy Rodriguez kimdir? Tüm detaylar haberimizde...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Delcy Rodríguez, geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlendi.

Rodríguez, bu süreçte "Geçici Devlet Başkanı" sıfatıyla ülkenin yönetiminden sorumlu olacak.

DELCY RODRÍGUEZ KİMDİR?

Venezuela siyasetinin en güçlü kadın figürü olarak kabul edilen Delcy Rodríguez, kariyeri boyunca birçok kritik noktada görev alarak "Maduro’nun sağ kolu" konumuna yükseldi.

Siyasi Kariyeri ve Önemli Görevleri

Devlet Başkanı Yardımcılığı: 2018 yılından bu yana Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmakta.

Dışişleri Bakanlığı: 2014-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış, bu süreçte Venezuela’nın uluslararası arenadaki sert savunucusu olarak tanındı.

Delcy Rodriguez yemin ettiDelcy Rodriguez yemin ettiGündem
Kurucu Meclis Başkanlığı: 2017 yılında tartışmalı bir süreçle kurulan Ulusal Kurucu Meclis’in başkanlığını yürüttü.

Ekonomi ve Finans Bakanlığı: Ülkenin derin ekonomik krizle boğuştuğu dönemlerde ekonomi yönetiminde de kilit roller üstlendi.

Siyasi Profili ve Etkisi

Chavismo’nun Kalesi: Eski Devlet Başkanı Hugo Chávez’in ideolojisi olan "Chavismo"ya sadakatiyle bilinir.

Diplomatik Mücadele:

Özellikle ABD yaptırımlarına karşı yürüttüğü sert retorik ve diplomasi trafiğiyle dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim.

Aile Geleneği:

Babası Jorge Antonio Rodríguez, Venezuela’nın tanınmış sosyalist liderlerinden biriydi. Kardeşi Jorge Rodríguez ise Ulusal Meclis Başkanı olarak iktidarın bir diğer kilit ismidir.

