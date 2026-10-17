Kaynak: Haber Merkezi

ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta mahkemeye çıkarıldı. Kendisi gibi, yine ABD tarafından alıkonan eşi Cilia Flores ile birlikte hakim karşısına çıkan Maduro, hakkındaki iddiaları reddetti. Maduro, ABD savcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki tüm suçlamaları reddetti.

Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, X hesabından yaptığı paylaşımda babasına destek verdi.

Nicolas Maduro Guerra, paylaşımında şunları yazdı:

"Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, babamı dik dururken, başı dik bir şekilde şöyle derken gördük: 'İşte buradayım, daha önce de sunulmuş olan suçlamaların, bana yönelik asılsız ithamların ve yalan tanıklıkların bir özetinden ibaret olduğunu gördüm. Bunu zaten okudum, yeni bir şey değil, tamamen masumum. İşte Nicolas Maduro budur, kararlı bir adam. İşte Cilia Flores budur; ayakta duran, yenilmemiş, güçlü bir kadın. Zor ve karmaşık bir süreçten geçiyorlar, bu süreç hepimize manevi, zihinsel, toplumsal ve siyasi anlamda yürekten büyük bir dönüşüm getirecek. Babam ve Cilia Flores dimdik duruyor."

MAHKEME 17 ARALIK'TA

Maduro'ya ABD savcılığınca uyuşturucu kaçakçılığı, işkence ve "ABD'ye karşı yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltiliyor. Mahkeme, savunmanın davanın reddi yönündeki argümanlarını ele almak üzere bir sonraki duruşmayı 17 Aralık'ta yapacağını bildirdi.