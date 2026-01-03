ABD’nin Venezula’ya düzenlediği saldırıda başkent Caracas bombalanırken Devlet Başkanı Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde Trump’ın operasyon yetkisini günler öncesinde verdiği yazıldı. ABD Başkanı Trump, operasyonla ilgili ayrıntıları bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını söyledi. Basın toplantısının Türkiye saati ile 19.00 sularında başlaması bekleniyor.

Sosyal medyada Caracas’ta bombalanan yerlerle ilgili çok sayıda görüntü yer aldı. Ayrıca özellikle Venezuela’da hükümete muhalif sosyal medya hesapları bir görsel paylaştı. ABD basınında yer almayan fotoğrafta Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD askerleri tarafından götürüldüğü bir an yer aldı. Ancak bu fotoğrafın gerçek olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar fotoğrafın özellikle ABD basınında yer almamasına vurgu yapıldı ve yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini belirtti.

Teyit.org hesabı da fotoğrafın gerçek olmadığının altını çizerek “Görseli paylaşan hesabın profilinde yapay zeka görüntü üretimiyle ilgilendiği yazıyor. Ayrıca Google SynthID, görselde gizli bir filigran olduğunu ortaya koyuyor” dedi.