Geçtiğimiz cumartesi günü ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla New York'a kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında ilk kez mahkemeye çıktı.

ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.

MADURO'NUN KALACAĞI HÜCRE GÖRÜNTÜLENDİ

Bugün ilk kez mahkemeye karşına çıkan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kalacağı hücre görüntülendi.

tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmaması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüldü.

Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.

Ayrıca tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin, kötü şöhretinin olduğu ifade edilirken, devrik devlet başkanı Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.