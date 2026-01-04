ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği emirle, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasına karşı dünyanın birçok noktasında tepkiler yükseldi.

Porotesto gösterileri sırasında ABD bayraklarının ateşe verildiği görüldü.

FRANSA

Fransa'nın başkenti başkenti Paris, Marsilya, Starzburg ve Toulouse kentlerinde ABD'nin operasyon düzenlediği Venezuela'ya destek gösterileri yapıldı.

Sivili toplum örgütleri ve siyasi partilerin çağrısı ile Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.

Eylemciler "ABD’yi boykot", "Venezuela’ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı.

Ülkenin güneyindeki Marsilya'da düzenlenen eylemde "Donald Trump, defol git, Venezuela sana ait değil!" sloganları atılırken, Strazburg ve Touluse'ta da yüzlerce kişi ABD'yi protesto etti.

Fotoğraf: Luc Auffret

YUNANİSTAN

Maduro'nun kaçırılmasının ardından 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'da da protesto edildi.

Başkent Atina'da ABD Konsolosluğu önüne sloganlar eşliğinde yürüyen binlerce kişi burada ABD bayrağını ateşe verdi.

Polis ekipleri konsolosluk binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: Vedat Yeler

KÜBA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan sonra yönünü çevirdiği Küba'da binlerce kişi "Emperyalizme geçit yok" sloganları eşliğinde protesto gösterileri düzenledi.

Başkent Havana'da düzenlenen gösterilere Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de destek verdi.

İTALYA

İtalya'nın Milano ve Napoli kentlerinde de Venezuela'ya yönelik operasyonları nedeniyle ABD'ye karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Protestolarda “Maduro’ya özgürlük”, “Venezuela’ya özgürlük” ve “Birleşen halk asla yenilmez” sloganları atılırken, Venezuela başta olmak üzere çeşitli Latin Amerika ülkelerinin bayrakları taşındı.