ABD, sabah saatlerinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, operasyonun başarılı geçtiği ve Maduro ile eşinin yakalanarak Venezuela'dan çıkarıldığını duyurdu.

Tüm dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Maduro’nun akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. ABD’den gelen haberler Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yargılanacağına işaret ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla yaptığı görüşmenin ardından Maduro çiftinin yargılanmak üzere ABD'ye götürüldüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanı Rubio'yla görüştüğünü söyleyen Lee, "Bana Nicolas Maduro'nun ABD personeli tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını bildirdi ve bu gece gördüğümüz eylemin, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için konuşlandırıldığını söyledi" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yönelik saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını söyledi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük ölçekli bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir; Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülkeden uçakla çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülmüştür. Detaylar yakında paylaşılacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim!"