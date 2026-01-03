ABD ordusu Venezuela’ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Başken Caracas’ta düzenlenen saldırılarda kentin farklı kesimlerinden patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

Kentte sivil can kaybı olup olmadığı belirsizliğini korurken Venezuela yönetimi seferberlik ilan ederek ABD’nin petrol ve değerli madenleri hedef aldığını belirten bir açıklama yaptı.

Venezuela’daki son durum tüm dünyada takip edilirken ABD Başkanı Trump’tan flaş bir açıklama geldi. Trump, saldırılarda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkardıklarını söyledi.

Trump, operasyonun ABD’li kolluk kuvvetleri ile iş birliğinde gerçekleştiğini belirterek, bugün basın toplantısı yapılacağını sözlerine ekledi. Trump'ın basın toplantısının Türkiye saati ile 19.00 sularında başlaması bekleniyor.

İşte Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: