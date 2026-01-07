Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in ülkelerinden kaçırılarak New York’a götürülmesi sonrası Washington–Karakas hattında yürütülen temaslara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Maduro’ya bu süreçten önce iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi teklif edildiği iddia edilmişti. Fakat bu teklifi Maduro tarafından reddedildiği öne sürüldü.

'MADURO'YA TÜRKİYE'YE GİTMESİ TEKLİF EDİLDİ Mİ?'

CHP lideri Özgür Özel ise dün Erdoğan'a 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi?' sorusunu cevaplamasını istemişti.

Bugünkü grup toplantısındaki konuşmasının ardından Erdoğan'a bu soru soruldu. Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok" cevabını verdi.