CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz mitinginde “Erdoğan- Trump ilişkisi Türkiye için tehdittir. Erdoğan, Trump'tan kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için konuşmaktadır. Mal varlığı konusunda tehdit edilmektedir. Erdoğan'a sesleniyorum, ne Junior Trump'tan ne de baba Trump'tan meşruiyet alamayacaksın, Beykoz'dan alacaksın.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Özgür Özel’in iftira atıyor. Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.” diye cevap verdi.

***

Meşruiyet konusundaki iddiaların ana kaynağı, Özgür Özel değil, Tom Barrack’tır... ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesinden bir gün önce New York'ta düzenlenen “Amerika'nın Dünyadaki Rolünü Şekillendirmek” konulu panelde konuştu ve “Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkâr bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi. ‘Tamam sayın başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda 'meşruiyet' dedi; Çok akıllı biri... Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet.” dedi.

Barrack, “Erdoğan 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi... Başkan Trump, dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz." diye konuştu.

***

Tom Barrack’ın bu konuşmasını, haber ajansları üzerinden bütün dünya medyası yayınladı. Tom Barrack’ın ve bağlı olarak Trump’ın, Erdoğan’a iftira attığını söylemek bir tarafa, AKP’den çıt çıkmadı! Ne bir yalanlama geldi ne bir eleştiri... Özgür Özel, benzer iddialarda bulununca Ömer Çelik tarafından “yalan üretim merkezi” olarak suçlandı.

Tom Barrack konuştuğunda hiç değilse, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapamaz mıydı? Söz konusu olan kişi, sadece AKP Genel Başkanı değil, Türkiye Cumhurbaşkanıdır.

Görüşmeden önce Trump ve Erdoğan, basın toplantısı yapmıştı. Trump, Erdoğan ile olan iyi ilişkisini anlatırken 2020 ABD seçimlerinin hileli olduğu yönündeki iddiasına atıfta bulunarak “Haksız bir şekilde sürgünde olduğum dönemde bile (Erdoğan ile ilişkim) devam etti ki hileli seçim sonucuydu” demiş ve Erdoğan'ı işaret ederek, “Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir” diye konuşmuştu.

Erdoğan ise Trump'a herhangi bir cevap vermemişti. Amerikan medyası haberin bu bölümünü, “Başkan Trump, Erdoğan'ı övdü ama bir ara otoriter liderin 'hileli seçimler hakkında herkesten daha iyi bilgi sahibi olduğunu' söyleyerek şaka yaptı” diye yorumlamıştı...

AKP çevrelerinden, bu konuda da çıt çıkmadı!

***

Özgür Özel’e bir cevap da AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala verdi Efkan Ala, “Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki stratejik duruşunu anlamak için siyasi akıl ve devlet tecrübesi gerekir. Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel’in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır. Dünya gelişmelerini izlemek şöyle dursun, kendi hezeyanlarının içinde kaybolmuş durumda. Siyaset, bu tür düzeysiz iddiaları ciddiye alacak kadar hafif değildir” dedi.

Burada şu soru akla geliyor: Efkan Ala, Özgür Özel’in Erdoğan’a karşı çıkışını mı siyasi iflas olarak görüyor, yoksa Trump’a; dolayısıyla ABD’ye karşı çıkışını mı?

Yani Amerika Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında ne derse desin ama Özgür Özel veya başka bir muhalefet partisi lideri, buna karşı tek kelime etmesin, ederse siyaseten iflas eder, öyle mi?

Tabii uluslararası arenada Maduro gibi madara olmak da var ama böyle düşünürseniz, ülkenizi ayakta tutamazsınız!