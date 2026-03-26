ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da düzenlediği askeri müdahale sonrası gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında açılan dava New York’ta sürüyor. 5 Ocak’ta görülen ilk duruşmanın ardından, çiftin gün içinde yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

CNN’in aktardığına göre yapılacak duruşma, davanın seyrine ilişkin bir durum değerlendirmesi niteliği taşıyor.

İlk duruşmada Manhattan’daki mahkemede savunma yapan Maduro, “Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim” ifadelerini kullanmıştı.

OPERASYONUN ARDINDAN BAŞLAYAN SÜREÇ

3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Caracas yönetimi bu gelişmelerin ardından ABD’yi ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıklayarak, Maduro ile eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de dava açıldığını belirtmiş; Maduro’ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı ağır silah bulundurma gibi suçlamalar yöneltildiğini açıklamıştı.

ULUSLARARASI TEPKİLER SÜRÜYOR

ABD’nin müdahalesi uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. Venezuela yönetimi, Washington’un kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler operasyona tepki gösterdi, bazıları ise ABD’ye destek verdi.

Uzmanlar, askeri operasyonla bir ülke liderinin alıkonulmasının uluslararası hukuk açısından tartışmalı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor.