Venezuela’nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri geldi. Yerel saatle gece 02.00 sularında alçak uçuş yapan uçak, siren sesleri ile birlikte patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ilk yaşandığı dakikalarda nedeni konusunda net bir bilgi bulunamadı. Ancak ilerleyen dakikalarda ABD'li yetkililer Fox News'e yaptıkları açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Associated Press haber ajansı, Caracas'ta en az yedi patlama olduğunu ve alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Venezuela, 7 noktaya yapılan ABD saldırısında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NEW YORK'A GETİRİLDİ

ABD saldırısında kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'a getirildi.

BEYAZ SARAY'DAN ALAYCI PAYLAŞIM

Maduro'nun gözaltı merkezindeki ilk görüntülerini ise Fox News'ten Paul Mauro tarafından paylaşıldı.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından da söz konusu görüntülerin suçluları teşhir etmek için kullanılan "Perp walked" ifadeleriyle paylaşılması dikkat çekti.

İşte Caracas'taki La Guaira Limanı'nın son hali:

Saldırıların hedefleri arasında Fuerte Tiuna Askeri Kompleksi, La Carlota Havaalanı, El Volcán Tepesi ile La Guaira Subay Okulu da yer alıyor.

Ayrıca Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López'in evinin hedef alındığı ve kendisi ile iletişimin kesildiği belirtiliyor.

Ancak evine saldırı düzenlendiği iddia edilen Savunma Bakanı Lopez açıklama yaptı. Lopez, bulunduğu bir sığınakta açıklama yaparak "Venezuela halkı, ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen en acımasız askeri saldırıların hedefi olmuştur" dedi. Uluslararası topluma seslenen Lopez, uluslararası topluma ABD'yi kınama çağrısı yaptı.

Caracas'taki saldırıdan yeni görüntüler:

MADURO'NUN İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

ABD tarafından esir alınan Madoru'dan ilk fotoğraf geldi. Trump, Maduro'nun fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan fotoğrafın New York'a götürülürken gemide çekildiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump, tüm dünyada şaşkınlık ve paniğe neden olan operasyonla ilgili canlı yayında açıklama yaptı.

"GEREKİRSE İKİNCİ VE DAHA BÜYÜK BİR SALDIRIYI DA YAPABİLİRİZ"

Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Açık ara en iyi ordu olduğumuzu ispatladık. Düşmanlarımız artık elimizdeki silahları hayal bile edemiyor. İnsanların anlamadığı bir şey var. Doğru bir geçiş yapılana kadar biz yöneteceğiz! Gerekirse ikinci ve daha büyük bir saldırıyı da yapabiliriz. Gerekmesi durumunda olabilir ama bu aşamada görülen gerekmeyecektir.

"MADURO'YU KARAKAS'TA KARANLIKTA ALDIK"

İnanılmaz bir kaleye saldırdık. Maduro’yu adalete teslim ettik. Tarihin en ihtişamlı operasyonlarından biriydi. Bütün Venezuela ordusunu güçsüz bıraktık. Maduro’yu Karakas’ta karanlıkta aldık. Gece karanlıkta çok iyi operasyon yürütebiliyoruz. Maduro ve eşi ABD hukuku karşısında. Ölümcül narkotik operasyonu yürütmekten suçlanıyorlar. Tüm orduma teşekkür etmek istiyorum. Venezuela bizim gelmemizi bekliyordu. Ancak hazırlıklı olmalarına rağmen onları çok kolay al aşağı ettik. Kaybımız 0. Ekipman kaybımız bile yok. ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusu. Düşmanlarımızın hayal bile edemeyeceği kadar güç sahibiyiz. Batırdığımız tekneler sayesinde ülkemize gelen uyuşturucunun yüzde 97’sini engelledik. Bu uyuşturucuların çoğu Venezuela’dan geliyordu.

"VENEZUELA'YI DÜZELENE KADAR BİZ YÖNETECEĞİZ"

Güvenilir bir şekilde dönüş süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yürüteceğiz. Maduro’nun bir daha başa gelmesine izin vermeyeceğiz. Venezuela’da kalacağız. Venezuela’daki petrol işletmeleri çöktü. Potansiyellerinin çok altında işliyordu. Ve biz ABD petrol şirketleri, Venezuela’ya girip milyonlarca lira yatırım yapacağız. Biz ikinci ve çok büyük bir saldırıyı düzenlemeye hazırdık. ABD’de yaşayan Venezuelalılar çok acı çektiler. Artık çekmeyecekler.

"AMERİKA'YI TEHDİT EDEN HERKESE UYARI OLSUN"

Şu an kendisi bir gemide. New York ve Florida arasında bir karara varılacak. İşlediği suçların delilleri mahkemeye sunulacak. Bunun yaşanması hem korkunç hem de nefes kesici. Sayısız şiddet ve terör kampanyası yürüttü. Uyuşturucu kaçakçılığının yanısıra insani bir yıkıma da yol açtı. Maduro'nun vahşi çeteleri Amerikan topluluklarını terörize ettiler. Artık zalimlik yapamayacaklar. Artık Washington DC'de hiçbir suç örgütü kalmadı. Haftada ortalama ki ölüm oluyordu. Artık olmuyor, ulusal muhafızlarımıza, kolluk güçlerimize ve ordumuza teşekkür ediyorum. Bu aşırı başarılı operasyon, Amerika'yı tehdit eden herkese uyarı olsun."

TRUMP, MADURO OPERASYONUNU BÖYLE İZLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıyı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte izledi. Trump, Venezuela Devlet Bakanı Nicolas Maduro ve eşinin evinden alınışını, Venezuela'dan kaçırılışını, ve Venezuela'ya yapılan saldırıları canlı takip etti.

Ortaya çıkan fotoğraflarda Trump'ın arkasında yer alan ekranda sosyal medya platformu X'in de açık olduğu görüldü.

MADURO VE EŞİ YAKALANDI

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya saldırılar sonrası ilk açıklamasını yaptı. Trump, yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını söyledi. Trump, ayrıntılı açıklamayı basın toplantısında yapacağını belirtti. Basın toplantısının Türkiye saati ile 19,00 sularında başlaması bekleniyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Venezuela yönetimi saldırılar sonrası 'Acil durum' ilan etti. Gelen açıklamada ABD'nin saldırılarının reddedildiğinin altı çizilirken ABD yönetiminin hedefinin petrol ve madenler olduğu belirtildi.

Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada, "Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrara, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de tehdit oluşturmakta olup milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı devreye sokarak karşılık vereceğiz" denildi. Öte yandan Başkan Maduro ve üst düzey yetkililerin güvende olduğu öğrenildi.

Venezuela’da devlet medyası tüm halkı seferberliğe çağırarak ülkenin ABD tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

TRUMP SALDIRIYI GÜNLER ÖNCESİNDE ONAYLADI

ABD medyasında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Trump Venezuela’ya saldırıyı günler önce onayladı. CBS News’e konuşan kaynaklar, askeri yetkililerin operasyonu Noel Günü'nde gerçekleştirilmesini görüştüğünü söyledi. Ancak ABD'nin Nijerya'da IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları öncelik kazandı.

Noel'i takip eden günler, ABD askeri yetkililerine daha fazla potansiyel saldırı fırsatı sunmuştu, ancak operasyon hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, ABD ordusunun görev başarısı için avantajlı hava koşulları istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela’ya karadan ve havadan operasyon düzenlenmesi için günler öncesinde yetki verdiği öğrenildi.

SENATO’YA BİLGİ VERİLMEDİ

CNN’de yer alan habere göre ise Trump yönetimi Venezuela’ya saldırı konusunda Senato’ya bilgi vermedi. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi, Venezuela'da olası bir askeri harekat konusunda önceden bilgilendirilmedi.

Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'da olası kara harekatları öncesinde Kongre komitelerini bilgilendirme konusunda henüz bir taahhütte bulunmadılar; ancak bazı milletvekilleri, askeri harekat yapılmadan önce kendilerine haber verilmesi gerektiğinde ısrar ettiler.

ABD NOTAM YAYINLADI

ABD Uçuş İdaresi, Venezuela'nın Caracas kentinde meydana gelen patlamaların ardından, ABD saatiyle 3 Ocak saat 06:00'dan itibaren tüm irtifalarda ABD uçaklarının Venezuela hava sahasına girmesini yasaklayan bir NOTAM yayınladı.

SALDIRILAR ÖNCESİ HAVA TRAFİĞİNDEKİ DURUM ORTAYA ÇIKTI

Caracas’ta meydana gelen patlamalar öncesinde Venezuela hava sahasının boş olduğu radar görüntülerine yansıdı. Patlamalardan kısa süre önce bölgede hava trafiği görülmedi.

Patlamaların Caracas ile sınırlı olmadığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Venezuela'nın kuzey kıyısındaki en büyük adası olan Isla Margarita'da ve kıyı kenti La Guaira'da patlamalar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca bir liman tesisinde de patlama olduğu öğrenildi.

ZIRHLI ARAÇLAR SOKAKTA

Bölgeden gelen son görüntülere göre Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar başken Caracas’taki Miraflores Sarayı yakınlarında konuşlanıyor. Bazı zırhlı araçların ise çevrede devriye gezdiği belirtiliyor.

KOLOMBİYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Venezuela’da yükselen patlama sesleri sonrası Kolombiya’dan açıklama geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro “ABD şu anda Venezuela'yı bombalıyor. Tüm dünya teyakkuzda olsun Venezuela'ya saldırdılar. Amerikan Devletleri Örgütü ve BM derhal toplanmalıdır” dedi.

VENEZUELA’DAKİ ABD VATANDAŞLARINA UYARI

Venezula’daki ABD Büyükelçiliği, Caracas’taki hava saldırısı ve patlamalar sonrası vatandaşlarına uyarı yaptı. Uyarıda, ülkedeki patlamalardan haberdar oldukları belirtilirken ABD vatandaşlarının Venezuela’ya seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Venezuela’daki ABD vatandaşlarının evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği Venezuela’ya yönelik uyarının en üst alarm seviyesi olan 4’üncü seviyede yapıldığına dikkat çekti.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Delcy Rodriguez

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

TRUMP NELER DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'daki iddia edilen uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı yeni önlemler almaya hazırlandığı ve kara operasyonlarının "yakında" başlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Ekim ayında Trump, Güney Amerika ülkesinden gelen yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışını engellemek için CIA'ya Venezuela içinde operasyon yapma yetkisi verdiğini söylemişti.