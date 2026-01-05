ABD’nin düzenlediği operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi kaçırılarak New York’a getirildi. Uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere ABD’ye karşı çeşitli ‘komplo’ suçları ile suçlanan Maduro bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkemede savcılığın iddanamesi Maduro ve eşinin yüzüne okunacak.

Mahkemenin Türkiye saati ile saat 20.00’da başlaması bekleniyor.

ABD medyası Maduro’nun mahkemeye götürülme anlarını paylaştı. Maduro’nun yoğun güvenlik önlemleri altında New York’taki mahkemeye götürüldüğü görüldü.