ABD, Trump'ın verdiği emirle Venezuela'ya saldırdı. Düzenlenen saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi kaçırılarak New York’a getirildi. 'Narko Terör' suçlamasıyla tutuklanan Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı.

MADURO'NUN İLK SÖZLERİ

Maduro mahkemede suçsuz olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Ben hala Venezuela Devlet Başkanıyım. Kendimi savaş esiri olarak görüyorum Masumum. Ben iyi bir adamım. İddianameyi ilk kez gördüm."

'İDDİANAMEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM'

Maduro'nun iddianameyi ilk kez gördüğünü söylemesinin üzerine mahkeme başkanı 'okumamı ister misin?' diye sordu.

Maduro ise mahkeme başkanına, 'Kendim okurum' diye cevap verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma ertelendi. Maduro ve eşi 17 Mart’ta bir kez daha hakim karşısına çıkacak.