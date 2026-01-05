Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda adeta kaçırılarak New York’a götürüldü.
Maduro hakim karşısına çıkacak: Adliyeye götürüldüğü anlar ortaya çıktı.
ABD’nin kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Maduro’nun New York’taki adliye binasına götürüldüğü anlar ortaya çıktı.
Trump yönetiminin ‘narko terör’ ile suçladığı Maduro hakkında 25 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Maduro ve eşi hakkında çok sayıda ‘komplo’ suçu yer alıyor.
Maduro ABD’deki davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Maduro’nun New York’taki adliye binasına götürüldüğü anlar ortaya çıktı.
Görüntülerde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maduro’nun zırhlı araçtan indirilerek helikoptere bindirilmesi dikkat çekti. Bugünkü duruşmada iddianamenin Maduro’nun yüzüne okunması bekleniyor.
