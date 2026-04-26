Tenis dünyasının prestijli turnuvalarından Madrid Açık’ta ülkemizi temsil eden milli raketimiz Zeynep Sönmez, 32 turu mücadelesinde Arjantinli rakibi Solana Sierra ile karşı karşıya geldi. Maça adeta fırtına gibi başlayan ancak sonunu getiremeyen Sönmez, korttan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

İLK SETTE "SET VERMEDİ": 6-0!

Karşılaşmanın ilk dakikalarında korta mutlak bir hakimiyet koyan Zeynep Sönmez, rakibine nefes aldırmadı. Kusursuz bir oyun sergileyen milli sporcu, ilk seti 6-0 gibi ezici bir üstünlükle hanesine yazdırarak galibiyetin kapısını araladı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK EL DEĞİŞTİRDİ

Ancak ikinci setle birlikte maçın senaryosu tamamen değişti. İlk setteki rüzgarı korumakta zorlanan ve üst üste basit hatalar yapan Zeynep, oyunun kontrolünü Sierra’ya kaptırdı. Psikolojik olarak toparlanan Arjantinli tenisçi, ikinci seti 6-2, final setini ise 6-3 kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi.

SIRALAMA AVANTAJI YETMEDİ

Dünya klasmanında 67. sırada yer alan ve kağıt üzerinde favori gösterilen Zeynep Sönmez, bu sonuçla 88. basamaktaki rakibine elenerek Madrid macerasını noktalamış oldu. İlk sette sergilediği muazzam performans ise sporseverlerin hafızasında "yarım kalan bir başarı" olarak kaldı.