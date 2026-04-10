Başarılı projelerde canlandırdığı karakterlerle İspanyol izleyicinin beğenisini kazanan Bakan, üç gün süren program kapsamında İspanyol basını ve İspanya’daki Türk medya temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirdi.
Madrid’de Seda Bakan rüzgârı: İspanyollar peşinde
Seda Bakan, İspanya’nın önde gelen eğitim kurumlarından IE University tarafından düzenlenen özel bir söyleşiye katılmak üzere Madrid’e davet edildi. Ünlü oyuncu, İspanya ziyareti boyunca hem akademik çevrelerden hem de halktan yoğunDerleyen: Cansu İşcan
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise üniversite öğrencileriyle buluşması oldu. Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, gençlerin büyük sevgisiyle karşılandı.
Özellikle Zeytin Ağacı dizisinde hayat verdiği “Leyla” karakteri sayesinde İspanya’da tanınırlığı artan Bakan, izleyicilerin karakteri kendilerine yakın bulduğunu ifade etti.
Madrid sokaklarında da sık sık tanınan oyuncuya gösterilen yoğun ilgi, Türk dizilerinin uluslararası başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Seda Bakan, İspanyol izleyicilerin Türk dizileri sayesinde Türkçe kelimeler öğrendiğini ve Türk kültürüne olan meraklarının arttığını gözlemlediğini belirtti.
Bu kültürel etkileşimden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren oyuncu, Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.
Söyleşiye Türk lokumu götürerek katılımcılara ikramda bulunan Bakan, etkinliğe sıcak ve kültürel bir dokunuş kattı. Madrid’de gerçekleşen organizasyon, Pusula Project by Funda Düşgör imzası taşıdı.
SEDA BAKAN KİMDİR?
Seda Bakan 1985 doğumlu, 39 yaşında, evli ve iki çocuk annesi olan başarılı bir oyuncu. Kariyerinde birçok önemli projeye imza atmış, hem sinemada hem de televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş.
Doğallığı ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde bugün hâlâ Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri.