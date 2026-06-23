Madonna’nın hayat hikayesi bütçe engeline takıldı

"Kendi Vizyonumla Anlatmak Önemli"

İlk olarak 2020 yılında duyurulan ve senaryosunu Diablo Cody ile birlikte kaleme aldığı proje için Madonna, kendi sesini ve vizyonunu yansıtmanın önemini vurgulamıştı. Sanatçı, Universal'ın daha önce hazırlattığı ve tamamen yalanlardan oluştuğunu iddia ettiği "Blond Ambition" adlı senaryoya da sert tepki göstermişti.