Bütçe Anlaşmazlığı İptal Getirdi
Madonna, Universal stüdyoları ile yaşadığı bütçe anlaşmazlığı nedeniyle biyografi filminin iptal edildiğini duyurdu. Sıra dışı ve büyük bir ömür sürdüğünü belirten sanatçı, hayat hikayesini ekrana hakkıyla yansıtabilmek için büyük bir prodüksiyon bütçesine ihtiyaç duyduğunu, ancak stüdyo ile ortak bir zeminde buluşamadıklarını ifade etti.
Madonna’nın hayat hikayesi bütçe engeline takıldı
Universal ile bütçe krizi yaşayan dünyaca ünlü sanatçı Madonna, hayatını konu alacak biyografi projesinin rafa kalktığını açıkladı.Kaynak: Diğer
Bütçe Anlaşmazlığı İptal Getirdi
Sırbistan Önerisi Kabul Görmedi
Maliyetleri düşürmek amacıyla çekimleri Sırbistan'a kaydırmayı teklif ettiğini belirten Madonna, Hollywood stüdyosunun bu fikre sıcak bakmadığını söyledi. Stüdyo yöneticilerinin kendisine inanmadığını dile getiren ünlü yıldız, yetkililerin "Sırbistan'da dört günden fazla kalabileceğine inanmıyoruz" şeklinde önyargılı bir yaklaşım sergilediğini aktardı.
"Oraya Tatil Yapmaya Gitmiyorum"
Stüdyonun şüpheci tavrına sert tepki gösterdiğini belirten Madonna, yöneticilere senaryoyu okuyup okumadıklarını sorduğunu ifade etti. Tüm hayatının büyük mücadelelerle geçtiğini vurgulayan sanatçı, Sırbistan planının bir tatil değil, işi düşük bütçeyle çözme arayışı olduğunu savundu.
Haklar Universal'da Kaldı, Netflix Projesi de Yattı
Film projesinin tıkanmasının ardından dijital yayın platformu Netflix'in bir dizi projesi için kendisiyle iletişime geçtiğini açıklayan Madonna, bu girişimin de başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Universal için yazdığı senaryonun haklarının stüdyoda kalması ve geri almak için fahiş bir bedel talep edilmesi süreci çıkmaza soktu.
"Kendi Vizyonumla Anlatmak Önemli"
İlk olarak 2020 yılında duyurulan ve senaryosunu Diablo Cody ile birlikte kaleme aldığı proje için Madonna, kendi sesini ve vizyonunu yansıtmanın önemini vurgulamıştı. Sanatçı, Universal'ın daha önce hazırlattığı ve tamamen yalanlardan oluştuğunu iddia ettiği "Blond Ambition" adlı senaryoya da sert tepki göstermişti.
Zorlu Eğitim Kampı Boşa Gitti
Film için düzenlenen ve kamuoyunda "Madonna eğitim kampı" olarak adlandırılan zorlu bir seçme sürecinin ardından, başrol için ünlü oyuncu Julia Garner seçilmişti.
Çalışma başlığı "Who's That Girl" olarak belirlenen ve uzun süredir hazırlıkları süren proje, yaşanan bu son krizlerin ardından tamamen rafa kalkmış oldu.