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Kaynak: Haber Merkezi

BBC müzik yazarı Mark Savage ise Madonna'yı "kendini sürekli yeniden yaratmayı başaran ender sanatçılardan biri" olarak tanımlıyor. Savage'a göre sanatçının yıllardır süren bitmeyen müzik merakı, onu her dönemin ruhunu yakalayabilen bir isim haline getirdi.

Albümün mimarlarından biri olan müzik direktörü Stuart Price, Madonna'yı adeta 2005'in dans pistlerine geri götürüyor.

Savage, albümün ilk yarım saatini "kusursuza yakın" sözleriyle değerlendirirken, güçlü baslar, enerjik kulüp ritimleri ve kesintisiz akışıyla dinleyiciyi dans pistine taşıdığını belirtiyor. Donna Summer esintileri taşıyan "I Feel So Free" ise albümün enerjisini en baştan zirveye çıkarıyor.

"School" ve "Love Without Words" gibi parçalar ise deneysel yapılarıyla öne çıkıyor. Kırık vokaller, elektronik dokular ve cızırtılı synthesizer kullanımı albüme farklı bir atmosfer kazandırıyor.

Savage'a göre albüm, Madonna'nın kişisel hikâyelerine yöneldiği anlarda gerçek gücünü gösteriyor. Eleştirmenin öne çıkardığı parça ise sanatçının kariyerine göndermeler yapan "Danceteria" oluyor.

Albümün en dikkat çeken sürprizlerinden biri de Sabrina Carpenter ile gerçekleştirilen düet. "Bring Your Love" adlı şarkıda bir araya gelen ikili, "Cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyorum / Beni susturmaya çalışmayın" sözleriyle güçlü ve meydan okuyan bir mesaj veriyor.

Mark Savage, "Confessions II"nin ilhamını büyük ölçüde 1980'lerin Chicago ve Detroit house sahnesinden aldığını ifade ediyor. Uzun süredir konuşulan Kylie Minogue düetinin albümde yer almaması dikkat çekerken, eleştirmene göre "Bizarre" adlı parça taşıdığı atmosferle Minogue'u hatırlatan bir hava taşıyor.