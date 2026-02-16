Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu." iddiasını yalanladı.

'STOKTA YETERLİ MADENİ PARA VAR'

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir, talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."