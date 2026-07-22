Madencinin 'sarsılmaz çatısı': Amelebirliği 103 yaşında

Valilik önündeki programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aydın, maden işletmelerini ilgilendiren yönetmelik değişikliklerine dair yaptığı konuşmada, ""Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi elbette ki özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu şehre nasıl daha fazla katma değer katarız, bütün hesaplamaları hep yapıyoruz. Çok daha iyi şartlarda, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını da vurgulayarak bu ocakları işletmeye çalışıyoruz. Malum 21 Temmuz'da 2 tane yönetmeliğimiz Resmi Gazete’de yayınlandı. Biri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, bir diğeri de iş yerlerindeki çalışmaların durdurulmasıyla ilgili. Bunları tamamen açık net, şeffaf kurallara bağladık. Tereddütleri ortadan kaldırdık. Bundan sonraki süreçte buradaki madencilerin, buradaki talepler ne olursa olsun, can güvenliği başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak, üretimin de devam etmesi konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışıyoruz" dedi. Bakan Yardımcısı Aydın, daha sonra esnafı ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti.