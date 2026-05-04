Sayıştay’ın Halkbank hesapları üzerinde yaptığı incelemeler, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Yıldızlar SSS Holding, 2011 yılında seramik şirketi için Halkbank’tan 480 milyon dolar kredi kullandı. Ancak kredi karşılığında teminat olarak gösterilen Kütahya’daki fabrika arazisinin aslında Hazine arazisi olduğu, bu nedenle üzerine "ipotek" konulamadığı tespit edildi.

ÖZEL BANKALARA BORÇLUYKEN KAMU BANKASINDAN DESTEK

Raporda yer alan bir diğer vahim detay ise şirketin mali durumu oldu. Özel bankalara yüklü miktarda borcu bulunan ve işçilerinin maaşlarını ödememesiyle gündeme gelen holdinge, bu riskli tabloya rağmen devlet bankası kanalıyla devasa kredi imkanları sunuldu. Üstelik teminat olarak sunulan varlıklarda, başka bankaların birinci derece ipoteklerinin bulunduğu, Halkbank’ın ise adeta "boş" teminatlarla risk altına sokulduğu vurgulandı.

2.2 MİLYAR LİRALIK DEV BORÇ, 17 MİLYONLUK TAHSİLAT

Kredinin geri ödeme sürecinde yaşananlar ise kamu zararının boyutunu artırdı:

2014'de Halkbank, 1.1 milyar liralık alacağı "tahsil imkanı sınırlı krediler" statüsüne aldı.

2015'de Firma hakkında yasal takip başlatıldı.

2019'da defalarca yapılan yapılandırmalara rağmen koca holdingden sadece 17 milyon lira tahsil edilebildi.

2019 yıl sonu itibarıyla borç, faizleriyle birlikte toplam 2 milyar 222 milyon liraya ulaştı.

"DENETÇİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILACAK"

Sayıştay raporlarında "4787 müşteri numaralı grup firmaları" olarak kodlanan holdingle ilgili usulsüzlüklere rağmen adli bir süreç başlatılmaması siyaseti de hareketlendirdi. Dönemin KİT Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Haydar Akar, krediyi verenler kadar, bu usulsüzlükleri tespit edip suç duyurusunda bulunmayan Sayıştay denetçilerinin de sorumlu olduğunu belirterek "Bu krediyi verenler ve denetim görevini yapmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Yıldızlar Holding, Elazığ'da maden sahasını terk etmiş madenciler maaşlarını alamamıştı.