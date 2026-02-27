Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporla verilen ‘üretim durdurma’ kararına karşı açılan davada, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verildi. Armutçuk Müessesesi’nde üretim yeniden başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle TTK’nin 4 maden ocağında 13 Ocak'ta üretim durduruldu. TTK yönetimi de ‘üretim durdurma’ kararına karşı dava açtı.

Karadeniz Ereğli 1’inci İş Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, sendika yöneticileri ile avukatlar katıldı. Mahkemede 2 bilirkişi raporu da incelenirken, Bakanlık avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. İtirazlar, hakim tarafından reddedildi.

Bilirkişi raporunun üretimin devamına yönelik olması nedeniyle, hakim ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vererek Armutçuk Müessesesi’nde üretimi durdurma kararının iptaline karar verdi. Armutçuk Müessesesi’nde üretimin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor. Diğer müesseseselere dair hukuki süreç ise devam ediyor