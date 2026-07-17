Yer altındaki zorlu mesaileri ve maden işçilerinin yaşam mücadelelerini sanatın gücüyle gündeme taşımak isteyen TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Şubenin kuruluşunun 30. yılına özel olarak hayata geçirilen "Maden ve Emek Karikatür Yarışması" için başvurular resmen başladı. Yarışma, maden çalışanlarının hem yer üstünde hem de yerin metrelerce altında karşılaştığı zorlukları mizahi ve düşündürücü çizgilerle toplumun dikkatine sunmayı amaçlıyor.

ALIN TERİNİN DEĞERİ SANATLA GÖRÜNÜR OLACAK

Çizerlerden madencilik dünyasını özgün, yaratıcı ve farkındalık yaratan bir bakış açısıyla kağıda dökmeleri bekleniyor. Yarışmaya katılacak eserlerin; işçi sağlığı ve güvenliği, ağır çalışma koşulları, üretim süreçleri, dayanışma ruhu ve madenciliğin toplumsal boyutu gibi temaları işlemesi hedefleniyor. Sanatçılar, döktükleri alın teriyle hayatı var eden maden emekçilerinin dünyasını kendi çizgileriyle yorumlayacak.

SON BAŞVURU 31 EKİM: SEÇİLEN ESERLER İSTANBUL'DA SERGİLENECEK

Sanatseverlerin ve çizerlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışma için son katılım tarihi 31 Ekim 2026 olarak belirlendi. Jürinin yapacağı değerlendirmelerin ardından sergilenmeye değer bulunan eserler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ve haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenecek özel bir sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.