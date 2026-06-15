Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da taleplerini dile getirmek isterken polis ekiplerinin müdahalesiyle karşı karşıya kalan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler verilen sözlerin tutulması için süresiz açlık grevi başlattı.

ÖĞRETMENLER AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısı sonrası öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, sendika önünde yapılan açıklamada açlık grevine başlandığı duyuruldu.

Sendika adına konuşan sözcü şu ifadeleri kullandı:

"Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiğini söyleyen ve çözüm sözleri veren başta Yusuf Tekin, Ayşen Gürcan olmak üzere bürokratlar bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız. Ankara'daki mücadelemiz yalnızca bir günlük bir tepki değil; haklarımızı kazanana kadar sürdüreceğimiz kararlı bir direniştir. Mülakat mağduru öğretmenlerinin atanma hakkı ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebi, aynı mücadelenin ayrılmaz parçalanıdır. Bu mücadele, herkes için nitelikli kamusal eğitim hakkı mücadelesidir. Baskılara, gözaltılara ve yıldırma politikalarına rağmen, alınan süresiz eylem kararı doğrultusunda eğitim emekçilerinin mücadelesi büyümeye devam edecektir."

CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ'TAN YUSUF TEKİN'E TEPKİ

Eğitimcilere destek veren CHP'li Suat Özçağdaş da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Özçağdaş şunları söyledi,

"Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin'e defalarca mülakatın nesnel bir ölçü aracı olmayacağını, jüriler arasında farklılıklar yaşanacağını ve hakların yenileceğini söyledik. Dinletemedik, anlatamadık. Bugün itibarıyla Meclis'teki AKP ve MHP grubu da dahil olmak üzere bu arkadaşlarımızın mülakat mağduru olmadığını düşünen hiç kimse kalmadı. Fakat Yusuf Tekin ve onun yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan'ın hırsı nedeniyle bu öğretmen arkadaşlarımız, anneleri ve babaları mağdur edilmektedir. Bugün itibarıyla bir kez daha yasa teklifi verdik. Bin 611 mülakat mağduru öğretmenimizin amasız, fakatsız göreve başlatılmasını istiyoruz. İkinci söyleyeceğim şudur: Özel sektör öğretmenleri çok uzun zamandır sabrediyorlar. Bugün talep ettikleri şeyi, özellikle iktidar partisine oy veren seçmenlere söylüyorum. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı, 1965 yılında özel sektör öğretmenlerine verilmiş bir haktır. 61 yıl önce bu hak verilmişti. Ama ne zaman ki Yusuf Tekin müsteşar oldu, ne zaman ki Yusuf Tekin'in kendisine yakın patronlarla birlikte devreye girdiği süreç başladı, özel sektör öğretmenlerinin hakkı gasp edildi. Bu öğretmenlerimiz daha önce hiç sahip olmadıkları bir haktan bahsetmiyorlar. Bizzat Yusuf Tekin ve şürekâsı tarafından ellerinden alınmış bir hakkı yeniden talep ediyorlar."

ANKARA'DA EĞİTİMCİYE POLİS MÜDAHALESİ

Haklarını alabilmek için iki gündür Ankara'da eylemde olan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlere pazar günü olduğu gibi bugün de polis ekiplerince müdahale edildi.

Eylemde aralarında Eğitim Sen Genel Başkanı'nın da bulunduğu çok sayıda eğitimci gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Edirne’deki Özşen Madencilik’te çalışan işçiler, haklarını alamadıkları için başlattıkları direnişte yer altında açlık grevine gitti. Kiremitçiler Grubu bünyesindeki madende görev yapan bazı işçiler; maaş, fazla mesai ücretleri ve tazminat alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 25 gündür eylemlerini sürdürüyor.