Maden İşçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Enerji Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüşün 8. gününde polis müdahalesi sertleşirken, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşü sırasında gözaltına alındı. Aksu ve Çakır daha sonra serbest bırakıldı.

Bakanlığın önüne ulaşan işçiler, açlık grevine başladı.

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüdü. Verilmeyen haklarını almak için 5 aydır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler, bugün Ankara'ya ulaştı.