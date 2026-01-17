Maden suyuna limon eklemek faydalı mı zararlı mı? Merak edilen gerçek ortaya çıktı

Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta sodyum oranıdır. Tansiyon hastalarında limonun iştah açıcı etkisi, daha fazla maden suyu tüketimine ve dolayısıyla vücuda aşırı sodyum alınmasına neden olabilir.

Uzmanların Görüşü ve Öneriler Beslenme uzmanları, bu ikilinin tüketimine dair şu önemli noktaları paylaşıyor:

Limonlu maden suyu sindirimi destekleyebilir, mide asidini dengeleyerek şişkinliği giderebilir.

Doğal bir idrar söktürücü olarak ödem atılmasına yardımcı olur.

"Taze limon sıkmak yerine kafe ve restoranlarda kullanılan limon şurupları ya da hazır limon sosları kesinlikle tüketilmemeli."