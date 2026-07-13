Maden suyu içerken herkesin yaptığı o büyük hata ortaya çıktı

Günlük hayatın yoğun temposunda, bilhassa yemeklerin ardından ya da spor sonrasında serinlemek için birçoğumuz kapağını açar açmaz maden suyunu kendi cam şişesinden hemen yudumlamayı seçeriz. Kolay ve natürel görünen bu yöntem, gerçekte maden suyunun yapısına bütünüyle tezat oluşturan bir tüketim şeklidir.