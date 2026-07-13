Yaz aylarında serinlemek amacıyla neredeyse her gün kapağını açıp doğrudan tükettiğimiz maden suyuyla, farkında olmadan midemize büyük zarar veriyormuşuz! Uzmanların üzerine basarak uyardığı ve maden suyunun bütün faydalı özelliklerini sıfırlayan bu gizli hatayı fark ettikten sonra bir daha asla şişesinden tüketmek istemeyeceksiniz...
Maden suyu içerken herkesin yaptığı o büyük hata ortaya çıktı
Yaz aylarında serinlemek amacıyla neredeyse her gün kapağını açıp doğrudan tükettiğimiz maden suyuyla, farkında olmadan midemize büyük zarar veriyormuşuz! Maden suyunun bütün faydalı özelliklerini sıfırlayan bu gizli hatayı fark ettikten sonra bir daha asla şişeden doğrudan içmeyeceksiniz...Kaynak: Diğer
Günlük hayatın yoğun temposunda, bilhassa yemeklerin ardından ya da spor sonrasında serinlemek için birçoğumuz kapağını açar açmaz maden suyunu kendi cam şişesinden hemen yudumlamayı seçeriz. Kolay ve natürel görünen bu yöntem, gerçekte maden suyunun yapısına bütünüyle tezat oluşturan bir tüketim şeklidir.
NEDEN ŞİŞEDEN İÇMEMELİYİZ?
Posta'da yer alan habere göre, maden suyunun cam şişelerde muhafaza edilmesinin asıl sebebi, yer altından gelen zengin mineralleri ve karbondioksit gazını en doğal haliyle tutabilmektir. Fakat şişenin dar ağzı sebebiyle içecek direkt olarak ağza dikildiğinde, yoğun miktardaki karbondioksit gazı mideye birdenbire ve hızlıca dolar.
Bu süreç, sindirim sistemini rahatlatmanın aksine, midede ani şişkinliğe, gaz kramplarına ve mide asidi dengesinin bozulmasına zemin hazırlar. Üstelik dar şişe ağzından hızlıca çekilen sıvı hava alamadığı için içeceğin lezzeti de sertleşir.
Maden suyundaki minerallerden en yüksek verimi almak ve sindirim sistemine zarar vermemek adına şu kritik kurallara uymanız büyük önem taşıyor:
Mutlaka Geniş Bir Bardağa Boşaltın:
Maden suyunu tüketmeden önce kesinlikle geniş ağızlı bir bardağa aktarın. Bardağa aktarılma sırasında içeceğin bünyesindeki fazla ve keskin karbondioksit gazı havaya karışır. Bu sayede mideyi yormayacak, en uygun gaz seviyesi elde edilmiş olur.