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Maden faaliyetlerine karşı yürüttüğü aktif mücadeleyle tanınan Sekü köyü sakini Mesut Yılmaz, 29 Mayıs’ta Görele ilçesinde düzenlenen büyük çevre mitingi için davet afişleri asmıştı. Doğankent Belediyesi'nin kestiği 115 bin TL'lik cezayı teslim alan Yılmaz, bu hamlenin kendilerini yıldırma amacı taşıdığını söyledi.

dokuz8haber'de yer alan habere göre uygulanan cezaya karşı hukuki yollara başvuracaklarını ilan eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun, Alagöz Maden’e karşı gösterdiğimiz tepkilerden dolayı uygulandığının farkındayız. Derelerimizi kurutan, içme suyu kaynaklarımızı kirleten şirkete hemşehrilik beratı vereceksiniz, memleketinin toprağı ve suyu için mücadele edenlere bu cezayı keseceksiniz öyle mi? Biz bu cezayı bir şekilde öderiz ama siz bu memlekete yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Bize ceza keserek sesimizi keseceğinizi mi zannediyorsunuz?"

GERİLİMİN ARKASINDA "FAALİYET ALANINI GENİŞLETME" HAMLESİ VAR

Bölgedeki çevre direnişi, Alagöz Maden şirketinin Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyündeki çalışmalarının ardından vites artırmasıyla başladı. Şirketin, Tirebolu’ya bağlı Sekü köyü ile Görele’ye bağlı Karlıbel köylerinde de faaliyet alanını genişletmek amacıyla başlattığı sondaj çalışmaları bardağı taşıran son damla oldu.

Maden faaliyetlerinin; su kaynaklarına ve derelere, tarım arazilerine, doğal yaşam alanlarına kalıcı zararlar vereceğini savunan bölge halkı, sondaj çalışmalarına karşı eylem ve miting zinciri başlatmıştı.

"FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI" TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Maden şirketine yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, AK Partili Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden’in tavrı da tartışmaların odağına oturdu.

Başkan Özden'in, maden şirketini ve şirketin sahibi olan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ü savunan açıklamalar yapması çevrecileri kızdırmıştı. Özden’in, Milletvekili Alagöz’e "Doğankent ilçesi fahri hemşehrilik beratı" verilmesini talep etmesi, bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı.

AYNI ŞİRKETE DAHA ÖNCE 2,5 MİLYON TL ÇEVRE CEZASI KESİLMİŞTİ

Afiş asan vatandaşa acımayan yerel yönetime karşı çevreciler, söz konusu maden şirketinin sicilini hatırlattı. Alagöz Maden şirketi, daha önce Çatalağaç köyündeki maden galerilerinde oluşan kirli atık suları doğrudan dere yatağına deşarj ettiği gerekçesiyle gündeme gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, şirketin doğayı kirletme ihlalini üçüncü kez tekrarladığı tespit edilmiş ve firmaya yaklaşık 2,5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştı. Bölge halkı, çevreye milyonluk zarar verenlere gösterilen müsamahanın, hakkını arayan vatandaşa gösterilmediğini savunuyor.