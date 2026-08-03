Kaynak: Haber Merkezi

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilikte çalışan yaklaşık 580 madenci, 16 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katılımıyla imzalanan protokole rağmen 23 Temmuz'da yapılması gereken maaş ve kıdem tazminatı ödemelerinin gerçekleşmediğini açıklayarak Eskişehir'den Ankara'ya geldi. İşçiler holding önünde eylem yaparken işçilerin bir kısmı gözaltına alındı. Gözaltına alınan madenciler serbest bırakıldı.

MADENCİLERİN EYLEMİ 6 GÜNÜNDE

6 gündür çeşitli yerlerde eylem yapan işçiler bugün eylemlerini Ulus Meydanı'nda sürdürdü. İşçiler eylemde, 'Madenci burada, patron nerede', 'Ankara uyuma, madencine sahip çık' sloganları attı. Eylemde işçiler, maden şehitlerinin baretlerini eylem alanına bırakarak arkadaşlarını andı.

Eylemde bir işçi bayıldı. İşçi arkadaşlarının ve çevredekilerin müdahalesiyle kendine geldi, Sağlık ekipleri işçiye müdahale etti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık eylemde basın açıklaması yaptı. Kocabıyık, patronlarının madencilik işini yönetemediğini belirterek, "Bugün mücadelemizin altıncı günündeyiz. Herhangi bir ses, herhangi net bir cevap olmadığı için başında söylediğimiz gibi kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yarın da buradayız, pazartesi günü de buradayız. Pazartesi günü belki farklı bir programa iştirak edebiliriz. Çünkü altı gündür ses seda çıkmıyorsa demek ki birileri sağır, birileri duymuyor. Biz de sesimizi duyurmak için gücümüzün son damlasına kadar devam edeceğiz. inşallah hayırlı bir sonuç olur. Güzel bir sonuç çıkarsa devlet büyüklerimizin özellikle devreye girmesi lazım.

Çünkü maalesef patron bu işe başladığı günden bugüne kadar hep mağduriyet yaşattı. Bunu ilgililer duymuyor. Biz de sesimizi duyurmak için gücümüzün son damlasına kadar devam edeceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuç olur. Güzel bir sonuç çıkarsa devlet büyüklerimizin özellikle devreye girmesi lazım. Çünkü maalesef patron bu işe başladığı günden bugüne kadar hep mağduriyet yaşattı. Bunu devletimizin büyükleri, kurumlarımızın bakanları veya müfettişleri görmezden gelemez, duymazlık yapamaz. Bir an önce sesimize çare olsunlar, derdimize derman olsunlar. Biz de buradan olmuyor diyoruz. Bu patron madencilik işinden anlamıyor. O yüzden devretsin, çekilsin. Herkes huzurluca işine baksın" dedi.

MADEN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI VE ANILDI

Sendika temsilcileri ayrıca alanda şehitlerin ismini seslendirerek, maden şehitlerini andı.

Temsilcilerin andığı şehitlerin ismi şu şekilde:

* Akif Eliustaoğlu

* Hüseyin Özdoğmuş

* Tayfun Akman

* Hüseyin Çetinkaya

* Hulusi Karail

* Alman Mehmet

* Uğur Erikoğlu