Bağımsız Maden İş sendikasının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maden işçilerinin hak mücadelesine dair çok sert ifadelere yer verildi. Sendikanın eğitim örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun çağrı yaptığı videoda, mevcut yönetim sistemi ve holding-devlet ilişkileri eleştirilerek işçilerin yalnız olmadığını belirtildi.

"BU DÜZEN YIKILACAK"

Sistem eleştirisinde bulunan Başaran Aksu, devlet kurumlarının holdinglerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet yalan söyledi. Yurttaşına yine holdinglerin çıkarları için yalan söyledi. Türkiye’de bakanlıklar, kurumlar, yasalar işçi için değil holdingleri kollamak için çalışıyor. Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen şey gerçekte bir holding sistemidir, Cumhurbaşkanlığı Holding Sistemidir. Yıldızlar Holding’e binlerce ruhsat verenler, tonlarca ihale verenler, onlarla kol kola zenginleşenler, bugün bu işçilerin çocuklarının bayramını çalıyor."

Doruk Maden işçilerinin yürüttüğü mücadelenin toplumsal bir boyutu olduğunu vurgulayan Aksu, bu kavganın sadece ücret kavgası olmadığını, yoksullaştırılan tüm halkın ortak kavgası olduğunu dile getirdi. Kamu ve adaletin halktan yana olmadığını belirten Aksu, "Sadece kendi düzenlerini kurdular. Bu düzen yıkılacak" sözleriyle tepki gösterdi.

PERŞEMBE GÜNÜNE KUŞATMA ÇAĞRISI

İşçilerin ve halkın büyük bir öfke içinde olduğunu ifade eden Başaran Aksu, hakların tahsil edilmesi için doğrudan şirketi hedef alacaklarını belirterek eylem çağrısı yaptı:

"İnsanlar ateş topuna dönmüş durumda. Bu yüzden Perşembe günü saat 12’de Yıldızlar Holding’in önüne çağrı yapıyoruz. O holdingi kuşatacağız. Ya devlet holding patronunun yakasına yapışıp bu parayı ödeyecek ya da işçiler haklarını söke söke alacak."

GEÇMİŞ HAFTALARDA NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, ücretleri ve maaşları için geçtiğimiz nisan ayında Eskişehir'den Ankara'ya yürümüş ve Kurtuluş Parkı'nda 9 gün süren bir açlık grevi başlatmıştı. Direnişin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının garantörlüğünde, işçi alacaklarının 15 Mayıs'a kadar ödeneceğine dair kesin bir taahhüt alınmıştı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Ankara'daki ilk eylemin sonlandırılma gerekçesinin bu resmi sözler olduğu hatırlatıldı. Ancak holdingin verilen taahhütleri yerine getirmemesi ve ödemeleri gerçekleştirmemesi üzerine sendika, 1 Haziran itibarıyla direnişe yeniden başlayacaklarını ilan etti.

Madenciler, başkente doğru tekrar yola çıktı ancak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis engeliyle karşılaştı. Yaşanan engelleme sonrasında işçilerin bölgedeki bekleyişi sürerken, Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Üç bakanlık bir holdinge söz geçiremiyor. Otobüslerimizi şoförleri tehdit ederek iptal ettiler. Hakkı gasbedilen madenci Ankara'ya gitmesin diye önümüzü kestiler. Bu ferman kimin fermanı? Tüm halkımızı perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önüne çağırıyoruz"