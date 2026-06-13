Edirne’deki Özşen Madencilik’te çalışan işçiler, haklarını alamadıkları için başlattıkları direnişte yer altında açlık grevine gitti. Kiremitçiler Grubu bünyesindeki madende görev yapan bazı işçiler; maaş, fazla mesai ücretleri ve tazminat alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 25 gündür eylemlerini sürdürüyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Özşen maden işçileri direnişin 25’inci gününde kendilerini yeraltına kapatarak açlık grevine başladı. ‘Haklarımız verilinceye kadar çıkmıyoruz’. Ya saygın bir uzlaşı ya da tavizsiz direniş!"

'YA ÖLECEĞİZ YA DA HAKLARIMIZI ALACAĞIZ'

Maden işçileri, paylaştıkları videoda şunları dile getirdi:

"Bugün direnişimizin 25’inci günündeyiz. 24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı.

Biz bugün itibarıyla yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Hiç kimse bizi dışarı çıkarmak için çabalamasın, biz bu davamızda kararlıyız. Ya öleceğiz ya da haklarımızı alacağız. Haklarımız verilinceye kadar çıkmıyoruz.

Bugün buradan tüm Türkiye’ye bunu söyleriz; buna sebep olanlar bugün madencilerin içerideki hayatlarından ya da can güvenliklerinden sorumlu olan kişilerdir.

‘Yoktan ne çıkar?’ dedik, ‘Can çıkar’ dedik. En sonunda bu madende bu işçilerin hepsini kapatsınlar, üzerine birer toprak atsınlar, desinler ki ‘Siz çalışırken bize faydalıydınız, ölürken de faydalı değilsiniz’ desinler. Nerede aç kaldıysak orada yok olalım diyoruz.

İnsanların ekmeğinden, alın terinden, çoluğundan çocuğundan tasarruf olmaz. İnsanlar utancından evine gidemez hale geldi burada.”

Madenciler, işletme sahibi Bekir Kiremitçi’ye, yetkililere, vali ve kaymakama da çağrı yaptı; haklarının verilmesini talep etti.