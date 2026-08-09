Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, hak ve alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'daki eylemlerini sürdürüyor.

Eylemlerinin 14'üncü gününde Anıtkabir'i ziyaret eden işçiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.

İşçilerden birinin Türk bayrağı taşıdığı ziyarette, madenciler Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Ziyaretin ardından Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, işçilerin taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

“14 GÜNDÜR SESİMİZE HERHANGİ BİR DÖNÜŞ OLMADI”

Kocabıyık, eylemlerinin 14'üncü gününde farklı bir yol izlemek istediklerini belirterek Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Kocabıyık, 14 gündür seslerine herhangi bir çare ve dönüş olmadığını belirterek, “Yarın bakanlıklara gideceğiz” dedi.

“YILDIZLAR HOLDİNG BU MADENCİLİK HAYATINDAN ALINSIN”

Yıldızlar Holding'in madencilik faaliyetlerinden alınmasını isteyen Kocabıyık, devletin ilgili bakanlıklarının soruna bir an önce çözüm bulması çağrısında bulundu.

Kocabıyık, şirketin çalışanların haklarını ödemek yerine sürecin uzamasına neden olduğunu belirterek konuya müdahale edilmesini talep etti.

İŞÇİLERDEN EPİAŞ İÇİN YENİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kocabıyık, şirketin mal varlıklarının ipotek ve haciz altında olduğunu ve bu nedenle ödemelerin uzayabileceğini belirtti.

Bu durumda işçilerin aylarca Ankara'da kalmak zorunda kalabileceğini ifade eden Kocabıyık, EPİAŞ üzerinden bir çözüm önerdi.

Kocabıyık, şirketin EPİAŞ'a sattığı elektrik karşılığındaki paranın işçilere ödenmesini ve alacakların şirketin elektrik satış gelirleri üzerinden taksitlendirilmesini önerdi.

“7 BAKANLIĞI KİMSE BU HALE DÜŞÜREMEZ”

Sürecin birden fazla bakanlığı ilgilendirdiğini belirten Kocabıyık, normalde konuyla ilgili 7 bakanlık bulunduğunu ifade ederek, “7 tane bakanlığı kimse bu hale düşüremez” dedi.

Kocabıyık ayrıca şirkete yaptırım uygulanması çağrısında bulundu ve çalışanların haklarının ödenmesi için en kısa sürede çözüm beklediklerini söyledi.

“ALACAKLARIMIZIN SON KURUŞU ÖDENİNCEYE KADAR AYRILMAYACAĞIZ”

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemlerini sürdüreceğini belirten Kocabıyık, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Kocabıyık, “Alacaklarımızın, yasal alacaklarımızın son kuruşu ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

İşçilerin yarın ilgili bakanlıklarla görüşme talebinde bulunacağı ve çözüm için görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.