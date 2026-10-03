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Kaynak: AA

İzmir Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Olcay’ın cenazesi, Gediz’e bağlı Gökler beldesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Merkez Camisi’ne götürüldü.

48 yaşındaki Olcay’ın cenaze namazı, Gediz Müftüsü Ömer Faruk Aslan tarafından kıldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Olcay, namazın ardından Gökler beldesindeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde Olcay’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

OLAY

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende dün öğle saatlerinde göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.