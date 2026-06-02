Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede yapılan savunmalar ve ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra hayatını kaybeden işçilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık H.D., savunmasında şirketin resmi olarak kendi üzerine kayıtlı olduğunu ancak maden ocağının faaliyetleriyle ilgilenmediğini öne sürdü. H.D., ocağın fiili sahibinin H.B. olduğunu iddia ederek, kendisinin yalnızca evrak üzerinde yetkili kişi olarak gösterildiğini söyledi.

AİLELERDEN "GERÇEK SORUMLU YARGILANSIN" TALEBİ

Göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ziya Kiret'in yakınları da duruşmada söz alarak, maden ocağının gerçek sahibinin H.B. olduğunu savundu. Aile üyeleri, bu iddiayı destekleyen delil ve yazışmaların bulunduğunu belirterek söz konusu kişinin de yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, müşteki tarafın sunduğu bazı dijital delillerin dosyaya eklenmesine karar verdi.

İŞÇİLERİN MESAİ ÖNCESİ OCAĞA GİRDİĞİ İDDİASI

Sanıklar savunmalarında, hayatını kaybeden işçilerin mesai saatinden önce ocağa girdiklerini ve bu durumdan haberdar olmadıklarını ileri sürdü. Kazanın meydana geldiği bölümde tahkimat çalışmaları yapıldığını belirten sanıklar, olayda kusurlarının bulunmadığını savundu.

Duruşmada zaman zaman avukatlar arasında da gerginlik yaşandı. Karşılıklı tartışmalar nedeniyle kısa süreli tansiyon yükselirken, mahkeme salonunda sözlü atışmalar yaşandı.

Göçükten yaralı kurtulan işçi İsmet Kabuk ise tanık olarak verdiği ifadede, işe H.B. tarafından alındığını ancak işletmenin resmi olarak H.D. adına kayıtlı olduğunu bildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.D.'nin tahliyesine hükmederken dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi.