Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen Bağımlılık ve Adli Tıp Sempozyumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Dinç, Adli Tıp Kurumu ile geçen yıl başlatılan iş birliğinin büyüyerek ve güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılık konusunda bilgi, beceri ve kurumlar arası iş birliğinin seferber edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: İnsanların yaşamlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyen büyük bir problemle karşı karşıyayız. Hayatın her boyutunu, her yaş grubunu, her mesleği ve her sosyoekonomik kesimi ilgilendiren, bir arada yaşama kültürümüze zarar veren, güven duygusunu zedeleyen ve toplumsal huzuru tehdit eden bir durum söz konusu.

Dinç, madde kullanan bireylerin şiddet suçunu işleme riskinin genel nüfusa göre yaklaşık 4-10 kat daha fazla olduğunu gösteren bilimsel araştırmalar bulunduğunu aktardı. Bağımlılık denildiğinde sadece bireyin kendi bedenine zarar vermesi, aile huzurunun bozulması ya da ekonomik kayıplar anlaşılmamalıdır. Aynı zamanda suç, şiddet, istismar ve toplumun birlik ve bütünlüğünü tehdit eden sonuçlar da bu tablonun parçasıdır.

Türkiye ve dünyadaki verilerin bağımlılık konusunda endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Dinç, bağımlılıkla mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ve bunun bilimsel temelde yürütülmesi gerektiğini anlattı. Yeşilay olarak uzun yıllardır yürüttükleri farkındalık çalışmaları, önleme programları ve tedavi destekleriyle bu mücadeleye katkı sunduklarını dile getirdi.

Dinç, son 10 yılda kumar oynama bozukluğuna bağlı intihar vakalarını inceleyen önemli bir araştırmaya sempozyumda yer verdiklerini belirtti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bu çalışma, katılımcılara hediye edildi. Araştırma, kumar bağımlılığının yol açtığı psikolojik çöküşün intihar riskini nasıl artırdığını bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ise bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli yaklaşımın önemine dikkat çekti. Disiplinler arası çalışmanın süreçlere büyük katkı sağlayacağını dile getiren Aslıyüksek, farklı alanlardan uzmanların bir araya gelerek yapılacak değerlendirmelerin daha etkili sonuçlar üreteceğini ifade etti.

Sempozyum, bağımlılığın sadece sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda adli, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, özellikle gençlerde artan madde kullanımı, dijital platformlardaki kolay erişim ve kumar bağımlılığının yeni nesil tehditleri arasında yer aldığını vurguladı.