Mahkeme, davada kusurlu tarafın Lale Tanacı olduğuna hükmederek, eski eşine toplam 300 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Türkiye’de ve uluslararası alanda geniş mağaza ağı bulunan Madame Coco’nun kurucusu olan İlhan Tanacı ile Lale Tanacı’nın 2004 yılında başlayan evlilikleri, yaklaşık üç yıl süren dava sürecinin ardından sona erdi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

Lale Tanacı, mahkemeye sunduğu dilekçede ekonomik ve psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürerek boşanma talebinde bulundu. Dilekçede ayrıca, eşinin yüksek gelirine rağmen yaptığı harcamalar için kendisinden sürekli belge talep ettiği iddia edildi.

"UYUŞTURUCU PLANI "

Davacı tarafın avukatı, müvekkilinin eşiyle birlikte kurduğu şirkette uzun yıllar aktif rol aldığını belirterek, evlilikte ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Dilekçede yer alan en çarpıcı iddialardan biri ise İlhan Tanacı’nın eşine yönelik bir “uyuşturucu ve ilaç verme planı” yaptığı yönündeydi. Bu gerekçelerle yüksek miktarda maddi ve manevi tazminat ile nafaka talep edildi.

"BAĞLAMA BÜYÜSÜ" İDDİASI DOSYADA YER ALDI

İlhan Tanacı ise açtığı karşı davada eşinin davranışlarının aile düzenini bozduğunu savundu. Avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, Lale Tanacı’nın çeşitli komplo teorilerine inandığı, aşırı şüpheci davranışlar sergilediği ve zaman zaman hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca hurafelere yöneldiği ve eşine “bağlama büyüsü” yaptığı iddiası da dosyaya yansıdı.

Dava sürecinde mahkeme, Lale Tanacı’nın ruhsal durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep etti. Hazırlanan raporda, Tanacı’nın hukuki ehliyetinin yerinde olduğu ve evliliği çekilmez kılacak bir psikiyatrik rahatsızlık tespit edilmediği belirtildi.

BOŞANMALARINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın sonunda, tarafların “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle boşanmalarına karar verildi. Mahkeme, boşanmada kusurlu taraf olarak Lale Tanacı’yı işaret ederken, İlhan Tanacı lehine 150 bin lira maddi ve 150 bin lira manevi olmak üzere toplam 300 bin lira tazminata hükmetti. Lale Tanacı’nın tazminat talepleri ise reddedildi.