Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması’nda hem büyük bir başarı hem de talihsiz bir olay aynı anda yaşandı. Çorum Spor Lisesi öğrencisi Edanur Tırlak, sergilediği performansla dereceye girmeyi başardı ancak yarışma esnasında ciddi bir sakatlık geçirdi.

İLK MÜDAHALE SALON İÇİNDE YAPILDI

Genç sporcunun sakatlanması üzerine salondaki sağlık ekipleri anında müdahale etti. Yapılan değerlendirmenin ardından Tırlak’ın detaylı tetkikler için hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Sedye ile ambulansa alınan Edanur Tırlak, kazandığı başarı için düzenlenen madalya törenine katılamadı.

MÜDÜRDEN AMBULANS ZİYARETİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, dereceye giren sporcuyu bu gururlu anında yalnız bırakmadı. Şampiyonluk kürsüsüne çıkamayan Edanur Tırlak’ın madalyaları, bizzat İl Müdürü tarafından tedavi gördüğü ambulansın içinde takdim edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acısını unutarak boynuna takılan madalyalara sarılan Edanur Tırlak, ambulansta duygusal anlar yaşadı. Azmiyle takdir toplayan genç sporcu, sağlık ekiplerinin nezaretinde hastaneye sevk edilirken; salondaki katılımcılar ve antrenörler sporcuyu alkışlarla teselli etti.