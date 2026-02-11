İtalya’nın Anterselva kentindeki Biatlon Arena’da düzenlenen yarışta Johan-Olav Botn 51 dakika 31.5 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Fransız Eric Perrot gümüşe uzanırken, Norveçli Laegreid ise liderin 48.3 saniye gerisinde kalarak bronz madalyayı kazandı.
Madalyadan çok sporcunun itirafı konuşuldu: Gözyaşları içinde kız arkadaşını aldattığını söyledi
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, sporcuların madalya mücadelesinin yanı sıra ilginç bir ana sahne oldu. Norveçli biatlet Sturla Holm Laegreid, bronz madalya kazanmasının ardından verdiği röportajda gözyaşlarına hâkim olamayarak kız arkadaşını aldattığını itiraf etti.Derleyen: Hande Karacan
Laegreid’in madalya sevinci kısa sürede yerini duygusal bir itirafa bıraktı. NRK televizyonuna konuşan 28 yaşındaki sporcu, başarısının kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtirken, sözlerini beklenmedik bir yöne taşıdı.
“Altı ay önce hayatımın aşkıyla tanıştım. Üç ay önce ise hayatımın en büyük hatasını yaptım ve onu aldattım. Bunu bir hafta önce kendisine söyledim. Hayatımın en zor haftasını yaşıyorum” diyen Laegreid, spor başarısına rağmen aklının yalnızca sevdiği kişide olduğunu ifade etti.
Gözyaşlarını tutamayan Norveçli sporcu, iyi bir rol model olmaya çalıştığını ancak büyük bir hata yaptığını dile getirdi. “Yanlış yaptığımda bunu kabul etmek zorundayım. Çok sevdiğiniz birini incittiğinizde sorumluluk almalısınız” sözleriyle pişmanlığını paylaştı.
Röportaj sırasında takım arkadaşı Ingrid Landmark Tandrevold, Laegreid’e sarılarak destek verdi. Madalya töreninin ardından yeniden konuşan başarılı biatlet, özel hayatına dair daha fazla detay vermek istemediğini belirtti ve “Umarım ikimiz için de tünelin sonunda bir ışık vardır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Pekin Olimpiyatları’nda bayrak yarışında altın madalya kazanan ve dünya şampiyonalarında toplam 14 madalyaya sahip olan Laegreid için bu Olimpiyat, sportif başarının yanı sıra özel hayatındaki çalkantılarla da hafızalara kazındı.