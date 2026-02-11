Madalyadan çok sporcunun itirafı konuşuldu: Gözyaşları içinde kız arkadaşını aldattığını söyledi

“Altı ay önce hayatımın aşkıyla tanıştım. Üç ay önce ise hayatımın en büyük hatasını yaptım ve onu aldattım. Bunu bir hafta önce kendisine söyledim. Hayatımın en zor haftasını yaşıyorum” diyen Laegreid, spor başarısına rağmen aklının yalnızca sevdiği kişide olduğunu ifade etti.