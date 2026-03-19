UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak karşılaşmanın önüne geçen asıl konu sahadaki sakatlık anları oldu.

NOA LANG’IN PARMAĞI KOPMA NOKTASINA GELDİ

Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Noa Lang, saha kenarında yaşanan bir pozisyonda elini reklam panolarına sıkıştırarak ciddi şekilde sakatlandı.

Hollandalı futbolcu parmağının kopma noktasına gelmesiyle birlikte acil şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından ameliyat edilen Lang’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ICARDI DE AYNI TEHLİKEYİ YAŞADI

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde, Noa Lang’ın yerine oyuna giren Mauro Icardi’nin de benzer bir pozisyon yaşadığı görüldü.

Oyuna sonradan giren Arjantinli golcü, topa hamle yaptığı sırada Liverpoollu savunmacı Konate tarafından reklam panolarına doğru ittirildi. Icardi’nin bu pozisyondan son anda kurtulduğu belirtildi.

TARAFTARLAR KONATE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Galatasaray taraftarları, Konate’nin müdahalesine sert tepki gösterdi. Pozisyonun daha ciddi bir sakatlığa yol açabileceği yorumları yapılırken maç güvenliği ve saha kenarı düzenlemeleri yeniden tartışmaya açıldı.